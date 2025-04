Was sind die zentralen Herausforderungen, vor denen die Menschheit heute steht, und wie sind sie zu bewältigen? Diese Fragen stehen im Zentrum der Konferenz »Dilemmas of Humanity« (Zwangslagen der Menschheit), deren vierte Ausgabe am Montag in der brasilianischen Metropole São Paulo eröffnet wurde. Ziel des Treffens unter dem Titel »Perspektiven für soziale Transformation« ist es, »konkrete wirtschaftliche und soziale Lösungen für die verschiedenen Krisen, die weltw...