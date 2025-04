Al-Mawasi war vor dem Krieg gegen Gaza einer der wenigen weitgehend unbewohnten Bereiche in dem dichtbesiedelten Küstenstreifen. Am 18. Oktober 2023 erklärte die israelische Armee das Gebiet jedoch zur »humanitären Zone«, in die sich die Einwohner Gazas begeben sollten. Rim Abd Rabu, im Dezember 2023 nach Mawasi geflohen, sagte damals gegenüber der BBC, das Gebiet sei »kein Ort für Menschen«. Auch der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus,...