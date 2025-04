Böser Wurm

Einen wunderschönen guten Morgen! In Südamerika haben die Gruppenphasen der 66. Copa Libertadores sowie ihrer kleinen Schwester, der 24. Copa Sudamericana, begonnen. Die argentinischen Boca Juniors scheiterten in der Quali für die Libertadores so frühzeitig an Alianza Lima, dass sie überhaupt nicht international antreten dürfen. Corinthians Paulista konnte sich gegen Barcelona aus Guayaquil (Ecuador) nicht behaupten, spielt aber wenigstens noch die Sudamericana. In ...