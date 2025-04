Der einstige Immobilienspekulant, Gründer des Signa-Konzerns und spätere Pleitier René Benko bleibt in Untersuchungshaft. Das entschied am Montag eine Richterin am Landesgericht für Strafsachen Wien bei einer Haftprüfungsverhandlung. Es bestehe weiterhin dringender Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr im Zusammenhang mit beiseitegeschafften Vermögenswerten aus dem insolventen Signa-Imperium, berichtete die österreichische Zeitung Standard. Die Richterin verlängerte di...