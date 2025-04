Nicht zum ersten Mal kämpfen Lehrkräfte in der Leipziger Nonnenstraße für bessere Bildung und weniger Überlastung. Nun ist es wieder so weit: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft zu landesweiten Protesten in Sachsen auf, unter anderem auch hier, im Südwesten der Messestadt. Vom 8. bis 10. April demonstrieren die Pädagogen angesichts eines Maßnahmenpakets der Landesregierung. Dieses soll den Unterrichtsausfall, der nicht zuletzt durch Überlastung de...