An den US-Hochschulen macht sich große Verunsicherung breit. Die neue US-Regierung hat gegen 50 von ihnen wegen nicht genehmer Studiengänge oder Forschungen Untersuchungen eingeleitet. Die Columbia University in New York wurde kürzlich gezwungen, ihre Nahoststudien umzuorganisieren und härter gegen Studierende vorzugehen, die gegen Israels rücksichtslosen Krieg in Gaza protestieren. Ende März verkündete Trumps Außenminister Marco Rubio stolz, dass bereits mehr als 3...