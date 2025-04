Weitflächig abgesperrt war am Montag morgen das Berliner Abgeordnetenhaus. Anlass war eine in der Nähe stattfindende Kundgebung in Solidarität mit vier jungen EU- und US-Bürgern, die aufgrund ihrer Teilnahme an propalästinensischen Protestaktionen des Landes verwiesen werden sollen. »Eine Bewegung kann man nicht abschieben«, hallte es aus den Lautsprechern. Zur Sicherung des Gebiets und der Versammlung waren dabei rund 200 Polizisten im Einsatz, wie der RBB am Monta...