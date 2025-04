Bei vielen Gewerkschaftern in den Vereinigten Staaten kommen die von Präsident Donald Trump angekündigten Einfuhrzölle gut an. Die Gewerkschaft United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW) hat bereits das Ende des auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragenen Standortwettbewerbs ausgerufen. Auch der Dachverband American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) befürwortet die Zölle, wenngleich das Re...