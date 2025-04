Zehntausende haben am Wochenende in Italien ihrer Wut Luft gemacht – und das gleich aus zwei Gründen. Bereits in den vergangenen Tagen waren Hunderte gegen die Aufrüstung der EU auf die Straßen gegangen. Als sich am Freitag herumsprach, dass die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein geplantes und seit Monaten im Parlament diskutiertes Sicherheitsgesetz am Parlament vorbei im Kabinett in Form eines Dekretes verabschiedet hatte, war kein Halten mehr. Ge...