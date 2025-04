In Anwesenheit von hochbetagten Überlebenden aus Israel, Polen, Frankreich, Rumänien und Belarus ist am Sonntag in Weimar mit einem Gedenkakt an die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora vor 80 Jahren erinnert worden. Auf dem Ettersberg hatten die deutschen Faschisten ab 1937 mehr als 250.000 Menschen aus mehr als 50 Nationen interniert, mehr als 56.000 Menschen wurden ermordet. Wachsamkeit und Widerstand gegen heutige rechtsextreme und rev...