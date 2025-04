Immerhin war er ohne Kettensäge gekommen. So mochte die Richterin Mut gefasst haben, dem früheren Torwart heimzuleuchten. Bemerkenswert, denn eigentlich sprach sie Jens Lehmann beim Amtsgericht München vom Vorwurf der fahrlässigen Trunkenheit am Steuer frei, trotz getesteter 0,72 Promille. Den Ausschlag gab Lehmanns Verhalten vor Gericht, aber kein gutes. Was nicht leicht zu erklären ist.Während der Verhandlung soll Lehmann einen Polizisten fotografiert und anschlie...