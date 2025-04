Sie hat geschuftet, sie hat geackert. Monatelang. Unermüdlich. Sparringsrunden in Usbekistan, Konditionsgebolze im Bayerischen Wald. Nun ist es soweit: Vereinigungskampf für Tina »Tiny« Rupprecht, am Sonnabend in der MBS Arena in Potsdam, veranstaltet von SES Boxing aus Magdeburg. Die 32jährige Augsburgerin Rupprecht wird die drei Jahre jüngere Yamanaka Sumire aus Japan vor den Fäusten haben. Im Atomgewicht, im Limit bis 46,2 Kilogramm, der leichtesten Gewichtsklass...