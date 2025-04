In dieser Woche wurde die erste sogenannte Babyklappe in Tokio eingerichtet. In Deutschland gibt es seit genau 25 Jahren die Möglichkeit, ein Neugeborenes, das nicht behalten werden kann, anonym und sicher in einem Krankenhaus abzugeben. Begonnen hat es in Hamburg und Berlin, mittlerweile gibt es Babyklappen in mehr als 80 Städten. Seit 2014 ist neben Babyklappen und der anonymen Entbindung die Möglichkeit der vertraulichen Geburt hinzugekommen. Die Mutter gibt dann...