Da steht also ein Mann in der Lobby eines Magdeburger Hotels und wütet gegen die Reisebusse, die viel zu oft viel zu viele Touristen in die Stadt karren und dabei die Einfahrt des benachbarten Wohnviertels blockieren, wo er wohnt. Nun gut, Grummeln bis Motzen ist weit verbreitet im Land, das ist nichts Ungewöhnliches. Was aber, wenn der Mann sich als Minister zu erkennen gibt? Und vielleicht – so zumindest Augenzeugen – mit Konsequenzen droht, mit denen nur ein Mini...