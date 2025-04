Bloß weg aus Leeuwarden! Manche Nachbarn hätten extra zwei Wochen Urlaub gebucht, erzählte ein Anwohner am Montag im niederländischen NPO Radio 1. Der Fliegerhorst in der Hauptstadt der niederländischen Provinz Fryslân (Friesland) ist seit Montag Gastgeber der NATO-Übung »Ramstein Flag«. Bis einschließlich 11. April werden etwa 100 Flugzeuge aus 18 Mitgliedstaaten an der Übung teilnehmen. Sie starten von Flugbasen in England, Schottland, Dänemark und Deutschland. 40...