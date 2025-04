Vor nicht allzu langer Zeit klagten kommunale Träger von Kindertagesstätten, es gebe zu wenig Plätze und Erzieherinnen. Inzwischen ändert sich die Lage – vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Am 26. März beschlossen die Stadtverordneten in Brandenburg an der Havel mehrheitlich den Abbau von 360 der insgesamt 3.800 städtischen Kitaplätze. Drei Einrichtungen sollen geschlossen, die dort untergebrachten Kinder auf andere Kitas verteilt werden. Als Grund für den ...