Der Kosmos singt, wenn ein Kreis sich schließt. Die Heldenreise ist das wichtigste Motiv des Films. Der Held wird aus seiner Umgebung geschlagen, muss durch die Welt und kehrt am Ende zurück. Aber nicht als derselbe, bereichert durch die große Erfahrung. Val Kilmers Karriere war eine Heldenreise. In »Top Gun« (1986) hatte er seine erste richtig große Rolle, in »Top Gun: Maverick« (2022) seine letzte. Am Dienstag starb er mit 65 Jahren in L. A. an den Folgen einer Lu...