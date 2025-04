Die drei Richter, die am Montag die Anführerin der extremen Rechten Frankreichs, Marine Le Pen, in einem international Aufsehen erregenden Strafprozess schuldig sprachen, mussten unter Polizeischutz gestellt werden. Die Vorsitzende des mit Le Pens Akte befassten Pariser Strafgerichts, Bénédicte de Perthuis, wurde in den sogenannten sozialen Netzwerken nicht nur hundertfach mit Mord und wüsten Beleidigungen bedroht: Anhänger der Verurteilten stellten auch ihr Foto in...