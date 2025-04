Unter den fundamentalistischen Machthabern in Syrien werden täglich weitere Massaker an Minderheiten verübt. So wurden laut Berichten am Montag im Gouvernement Tartus mindestens sieben Menschen getötet und eine unbekannte Anzahl weiterer Personen von Männern in offiziellen Militäruniformen verletzt. Kurz vor der Hinrichtung der sieben Männer hatte die »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit Sitz in Großbritannien über die Entdeckung von elf Leichen beri...