Boliviens Linke ist endgültig gespalten. Vier Monate vor den für den 17. August angesetzten Präsidentschaftswahlen haben die Regierungspartei Bewegung zum Sozialismus (MAS) und der ehemalige Präsident Evo Morales am Wochenende betont, dass sie mit jeweils eigenen Kandidaten antreten. Der 2019 durch einen Putsch gestürzte Expräsident Morales (2006–2019) kündigte dafür am Montag (Ortszeit) vor Hunderten seiner Anhänger in der zwischen den Großstädten Cochabamba und Sa...