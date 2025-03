Wie in den 90ern

Das war für mich ein Novum! Als am Sonntag die VSG Altglienicke die Regionalligapartie gegen die Chemiker aus Leipzig-Leutzsch vor insgesamt 901 Zuschauern im Zoschke-Stadion in der Schlussphase nach 0:1-Rückstand mit zwei Treffern drehen konnte, war das akustisch nicht zu vernehmen. Rund 500 Chemie-Fans waren anwesend, sangen in einer Tour durch, schwenkten ihre Fahnen und bejubelten in der 43. Minute lautstark den Führungstreffer von Elias Oke. Mit einem Lächeln f...