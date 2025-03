Eines der wichtigsten Weltall-Forschungsprojekte wurde eingestellt. Am 27. März schickte die Europäische Weltraumorganisation (ESA) den letzten Befehl an die Sonde »Gaia«. Ihr Name ist sowohl ein Akronym für »Globales Astrometrisches Interferometer für die Astrophysik« als auch eine Anspielung auf die Erdgöttin aus der griechischen Mythologie. Damit aus der Sonde kein Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn wird, leitet man sie nun auf einen Orbit um die Sonne und scha...