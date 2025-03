Vielen Jüngeren in Nepal ist die frühere Monarchie kaum noch in Erinnerung. Schließlich ist es 17 Jahre her, dass der letzte König Gyanendra Bir Bikram Shah Dev mit Ausrufung der Republik abgesetzt wurde. Ältere können sich aber sehr wohl noch an die Allmachts-allüren der Familie erinnern. Der ohnehin nie sonderlich beliebte Gyanendra galt mit den autokratischen Tendenzen am Ende seiner siebenjährigen Herrschaft als besondere Hassfigur. Jetzt werfen ihm die Parteien...