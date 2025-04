Von allen Filmen, die über das Leben des Giacomo Girolamo Casanova gedreht worden sind, ist »Il Casanova« von Federico Fellini, der im Dezember 1976 uraufgeführt wurde, sicher der bekannteste. Zehn Episoden aus dem Leben des berühmten venezianischen Abenteurers werden geschildert, ausgehend vom wilden Treiben des Karnevals in seiner Heimatstadt bis zum traurigen Dasein als verspottetes Relikt einer vergangenen Epoche in der Bibliothek des Schlosses zu Dux in Böhmen....