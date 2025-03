Ackern als Familie Hoferben in Mecklenburg-Vorpommern In nunmehr sechster Generation bewirtschaftet eine Familie in Nantrow 500 Hektar Land. Ackerbau betreibt sie dort, zieht Spargel und hält Rotwild, das sie in der eigenen Schlachterei verwurstet. BRD 2021. NDR, 14.00 Uhr Wildnis zwischen Windmühlen Ablasserwaard, einen Polder in der Provinz Südholland, nennen Feldhasen, Mauerfüchse, Moorfrösche, Nonnengänse, Purpurreiher, Rehe, Seeadler und Uferschnepfen ihr Zuhau...