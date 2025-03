In diesen Tagen erscheint im Papyrossa-Verlag das Buch »Thomas Sankara« von Gerd Schumann, eine Biographie des sozialistischen Revolutionärs, der am 4. August 1983 in dem ein Jahr später in Burkina Faso umbenannten Obervolta die Macht übernahm und das Land bis zu seiner Ermordung am 15. Oktober 1987 als Präsident regierte. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag das redaktionell gekürzte Kapitel »Emanzipation der Frau und Umwelts...