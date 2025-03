Er werde alle ausländischen Studenten, die sich an »illegalen Protesten« gegen die israelische Kriegführung im Gazastreifen beteiligen, abschieben lassen, kündigte Donald Trump im Januar an. Inzwischen rollt die Welle. Seit Trump zum zweiten Mal Präsident der USA ist, hat das State Department 300 ausländischen Studenten ihr Visum entzogen. Außenminister Marco Rubio hat diese Zahl, die in einigen Medien aufgetaucht war, am Donnerstag voriger Woche während einer Press...