Musik heilt die Menschen

Als er am 13. Juli 1948 als Kind von Lois Ethel und Lloyd Johnson zur Welt kam, nannten ihn seine Eltern William. Sein Name sollte später Bilal Sunni-Ali lauten und lange in der Welt der radikalen schwarzen Politik und Musik nachhallen. Musik bewegte Bilal schon als Drittklässler, als er zuerst die Klarinette und später das Tenorsaxophon und die Querflöte in die Hand nahm und auf ihnen zu spielen lernte. Offenbar entwickelte er schon früh eine Vorliebe für Holzblasi...