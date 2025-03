Das war sie also wieder, die Agrarministerkonferenz der Länder und des Bundes, kurz AMK. Am vergangenen Freitag ging die turnusmäßige, dreitägige Frühjahrestagung zu Ende. Ausrichter war diesmal das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg unter Ressortchef Peter Hauk (CDU). Das Programm im pompösen klassizistischen Kurhaus samt Casino in Baden-Baden war abermals voll, 40 Tagesordnungspunkte. Das Ergebnis? Wie so oft: mager....