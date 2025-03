»She cried away her life since she fell out of the cradle« (etwa: Sie hat ihr Leben lang geweint, seit sie aus der Wiege gefallen ist. Text und Musik: Eric Clapton/George Harrison; aus »Badge«, Cream 1968) Clapton is God.« Mitte der Sechziger machte der Spruch, irgendwo in Islington/London auf einen Wellblechzaun gesprayt, grenzüberfliegend die Runde, sogar bis zu uns, Kids in der norddeutschen Provinz. Er und die verrückten Klänge, die in ihm steckten, trugen ihren...