Nicolas Sarkozy stehen wohl harte Jahre bevor. Die Pariser Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass sich der frühere französische Staatschef im Jahr 2007 seine Präsidentschaftskampagne zu großen Teilen vom damaligen libyschen Staatsoberhaupt Muammar Al-Ghaddafi finanzieren ließ. Am Donnerstag forderten die drei Ankläger des Parquet national financier (PNF, Finanzstaatsanwaltschaft) sieben Jahre Haft für Sarkozy, dazu eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro...