Das Flüchtlingslager Dschenin in der von Israel besetzten Westbank ist fast vollständig zerstört. Die Bewohner sind vertrieben und dürfen nicht zurück. Derselbe Zerstörungsprozess ist im Flüchtlingslager Nur Schams bei Tulkarem, in den Flüchtlingslagern rund um Nablus bis hin nach Tubas im Gange. Die Armee nimmt jetzt die Lager in und um Bethlehem und bis nach Hebron ins Visier – zusammen mit Siedlern. Masafer Yatta südlich von Hebron wird dem Erdboden gleichgemacht...