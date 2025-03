Neun Stücke der Güteklasse A habe Imperial Triumphant mit ihrem sechsten Studioalbum »Goldstar« produziert. So liest man es jedenfalls auf dem Cover, das eine güldene Roboterin mit weit mehr als Körbchengröße A ziert, die zwischen zwei unwirtlichen Häuserschluchten etwas zu servieren scheint, dessen Dampf in geraden Linien zur Metropolissubstanz beiträgt. Die 2005 in New York City gegründete Jazz-Metal-Band kokettiert mit der Dekadenz vergangener Tage, um auf die ge...