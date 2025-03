In Spanien haben sich rund 800 Organisationen und Prominente zusammengetan, um klar und deutlich »nein« zur weiteren Militarisierung zu sagen. Unter dem Titel »Wir fügen uns der Aufrüstung und dem Krieg in Europa nicht« wurde das Manifest am Mittwoch vor dem Parlament in Madrid verlesen. Ungeachtet dessen propagierte Premier Pedro Sanchez zur gleichen Zeit im Abgeordnetenhaus: »Es ist an der Zeit, eine europäische Armee zu schaffen, EU-Streitkräfte mit Truppen aus a...