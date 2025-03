Er liegt voll im Trend: der Kriegskurs. Bei Konzernen eh. Nun will offenbar die börsennotierte Holding Porsche SE nachziehen, den Anschluss nicht verpassen, berichtete das Manager-Magazin am Donnerstag online. In der Holding bündeln die milliardenschweren Clanfamilien Porsche und Piëch ihre Autobeteiligungen am Volkswagen-Konzern und der Porsche AG. Der Boss des Firmenzusammenschlusses, Hans Dieter Pötsch (73), sieht sich in Zugzwang, schließlich hat die Holding im ...