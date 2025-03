Schnittgut. Alles aus dem Garten Giftpflanzen; Herbonauten; Heuschnupfen Wohin sich nicht mal Mäher trauten / Da reisten an die Herbonauten / Ihr Forschergeist ließ sie nicht los / Erschlossen jeden Fleck Kosmoos / Doch plötzlich wurd’ die Reise mies / Als Gott den Garten schottern ließ / Damit Er nicht mehr jäten muss / Beschloss Er diesen Steinestuss / Vorbei war die Erkundungsfahrt / Weil Er an Attraktionen spart / Die Herbonauten fuhren heim / Das All ist grau, ...