Die 18jährige Kommunistin Ella Keidar Greenberg aus Tel Aviv ist vergangene Woche zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil sie sich weigerte, in die Armee einzutreten. Während junge Israelis mit wenigen Ausnahmen für mehrere Jahre zum Militärdienst verpflichtet werden, verweigert sie den Dienst an der Waffe, um gegen die Militarisierung der Gesellschaft, die anhaltende Besetzung Palästinas und den Krieg in Gaza zu protestieren. »Der Hauptgrund für diese Aktion ist, ...