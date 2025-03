Eher ein wenig unter dem Radar startete am Mittwoch, was »Zukunft säen« soll. Die Agrarministerkonferenz (AMK) von Bund und Ländern will »Nachhaltigkeit ernten«, so jedenfalls das ausgegebene Motto zum Jahresbeginn. In Baden-Baden haben sich die Minister für ihre Frühjahrsversammlung einen 40 Punkte umfassenden Arbeitsplan vorgenommen. Das klingt dann mitunter nach abgelegten Wahlkampfsprüchen, etwa bei Züchtung (»Chancen innovativer Züchtungsmethoden nutzen«), allg...