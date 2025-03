An Details erinnert sich niemand, aber die Stimmung sei »bedrohlich« gewesen. Die erste palästinasolidarische Hörsaalbesetzung der Freien Universität Berlin im Dezember 2023 ist immer noch Thema vor Gericht. Mit der Aktion wollten sich FU-Studierende einen »Raum für faktenbasierten Diskurs« schaffen, der ihnen seit dem 7. Oktober verwehrt worden war, so die angeklagte Person in einer Stellungnahme bei der Verhandlung am Mittwoch. Statt dessen habe die Person »Gewalt...