»Mr. No Pain« ist garantiert nicht jedermanns Sache. Eine Krimikomödie im Stil der 80er/frühen 90er Jahre, nur sehr viel brutaler. Brutal wie die 2000er. Zartbesaitete Gemüter werden daran zu knabbern haben. Der Film beginnt wie eine romantische Komödie. Nathan Caine ist ein zurückhaltender Mensch mit einem seltenen genetischen Defekt, der sogenannten hereditären sensorischen und autonomen Neuropathie Typ IV (englisch CIPA, »Congenital insensitivity to pain and anhi...