Abdul Ghani Al-Kikli, einer der mächtigsten Milizenführer Libyens, der für zahlreiche Verbrechen verantwortlich gemacht wird, soll unbehelligt Italien besucht haben – mit einem Schengen-Visum, ausgestellt von Malta. Der in Schweden ansässige libysche Dissident Husam El Gomati hat am vergangenen Donnerstag ein Foto veröffentlicht: Al-Kikli, grinsend mit Daumen hoch am Krankenhausbett eines Ministers der international anerkannten libyschen Regierung, Adel Dschumaa Ame...