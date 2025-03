Rund 500 Besucher begrüßte der Präsident des Ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden (OKV), Matthias Werner, am Montag im ausverkauften Bürgerhaus Neuenhagen am östlichen Stadtrand Berlins. Das OKV hatte eine Konferenz unter dem Titel »Frieden mit Russland« organisiert und mit Thema und Referenten offenbar einen politischen Nerv getroffen. Durch die Veranstaltung führte Rainer Rupp, der als Kundschafter in der NATO für den Warschauer Vertrag tätig gewesen war; es spr...