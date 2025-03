Der Dichter Bert Papenfuß starb mit 67 am 26. August 2023. Ich lernte ihn in den 80er Jahren in Westberlin kennen, wo er sich eine Zeitlang aufhielt und auch heiratete: eine Punksängerin aus Chicago, wenn ich mich richtig erinnere. Mit ihr hatte er eine Tochter: Leila. Damals bekamen etliche DDR-Punker eine Ausreisegenehmigung nach Westberlin. Sie vermuteten, dass die DDR-Regierung hoffte, sie würden dableiben. Dem war aber nicht so: Es waren keine Republikflüchtlin...