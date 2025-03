Ist Indonesien auf dem Weg zurück in die Diktatur? So weit würde im Augenblick wohl noch kaum jemand im Land gehen. Aber vor allem Menschenrechtsgruppen, die vor gut einem Jahr schon im Vorfeld der Präsidentenwahl vor einem Sieg des jetzigen Staatschefs Prabowo Subianto warnten, zeigen sich alarmiert. Denn am Donnerstag hat das Parlament ein Gesetz beschlossen, das dem indonesischen Militär künftig wieder eine größere Rolle auch im zivilen Leben einräumt. 14 ranghoh...