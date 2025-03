In Venezuela sind am Montag morgen (Ortszeit) weitere 199 aus den USA abgeschobene Migranten eingetroffen. Nach Angaben von Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello handelte es sich um den vierten Rückführungsflug im Rahmen eines Anfang des Jahres mit Washington vereinbarten Programms. Am Sonnabend hatten sich beide Länder auf dessen Fortsetzung geeinigt. Caracas hatte die Flüge am 8. März ausgesetzt, nachdem die USA dem Energiekonzern Chevron die Lizenz zum Export...