Bordelle in Konzentrationslagern (KZ) während der Naziherrschaft waren bis in die 1990er Jahre ein Tabuthema. 2008 hat der in Cottbus geborene Historiker Robert Sommer mit seiner Doktorarbeit »Das KZ-Bordell: Sexuelle Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern« erstmals eine umfassende wissenschaftliche Übersicht dazu vorgelegt. Demnach gab es in zehn KZ solche Einrichtungen. Nachgewiesen ist, dass dort 168 deutsche (ca. 65 Prozent) und polnische (...