Nach zweijähriger Eiszeit wollen Kolumbien und Peru ihre Beziehungen normalisieren. Dazu vereinbarten Limas Außenminister Elmer Schialer und dessen kolumbianische Amtskollegin Laura Sarabia am Freitag (Ortszeit) in der peruanischen Hauptstadt, Botschafter in ihre jeweiligen Länder zu entsenden. Perus Regierung hatte im März 2023 ihren Vertreter aus Bogotá abgezogen, nachdem Kolumbiens Präsident Gustavo Petro die Inhaftierung des Ende 2022 gestürzten linken Staatsche...