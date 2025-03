Prachtvolle Fachwerkhäuser und edle Pferde Das Osnabrücker Land ­erleben Knapp 170 Kilometer lang ist der Fluss Hase, der durch das Osnabrücker Land strömt und in Meppen in die Ems bzw. den Dortmund-Ems-Kanal mündet. Nicht nur, aber besonders im Artland, durch das die Hase fließt, sind die Fachwerkhäuser zahlreich. In Quakenbrück etwa bedeutet das, sich der Herausforderung zu stellen, dass denkmalgeschützte Architektur in einem Überschwemmungsgebiet steht. BRD 2022....