Am 18. März begann in Kassel die inhaltliche Vorbereitung der Documenta 16, im Sommer 2027 wird sie für 100 Tage die internationale Kunstwelt in die Stadt führen. Naomi Beckwith, seit Ende 2024 Kuratorin der Schau, stellte in einer öffentlichen Präsentation ihr Konzept der Weltkunstausstellung vor. Das Interesse war groß, 700 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter über 150 Journalisten aus dem In- und Ausland. Nach Eröffnungsstatements vom Geschäftsführer ...