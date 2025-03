Die Kürzungsorgien im öffentlichen Dienst der USA finden auch unter den republikanischen Parteifreunden von US-Präsident Donald Trump vermehrt Gegner. Wie die Financial Times am Sonntag berichtete, mühen sich US-Konservative verstärkt, ihre Wähler im Staatsdienst zu beschwichtigen. Denn diese machen auch vor der Nuklearsicherheitsbehörde (National Nuclear Security Administration, NNSA) nicht Halt. Wie die New York Times vergangene Woche berichtete, haben bereits 130...